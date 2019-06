Mondiali femminili, gli USA eliminano la Francia e volano in semifinale

Ancora una vittoria per 2-1 degli Stati Uniti ai mondiali femminili. Le campionesse in carica battono la Francia grazie alla seconda doppietta di Megan Rapinoe. Inutile la rete di Renard a dieci minuti dalla fine, ora gli USA sfideranno l'Inghilterra in semifinale. Domani in campo le azzurre contro l'Olanda, mentre la Germania sfiderà la Svezia.