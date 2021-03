Napoli-Crotone, ecco dove vederla in Tv e in streaming

Sabato alle ore 15 torna in campo il Napoli, che ospita al Diego Armando Maradona il Crotone di Serse Cosmi. La gara sarà trasmessa in diretta tv da Sky Sport, in particolare il canale di riferimento sarà il 253 di Sky Sport.

Allo stesso modo il match sarà fruibile anche attraverso la diretta streaming su smartphone, tablet, pc e smart tv attraverso le applicazioni Sky Go e Now Tv.