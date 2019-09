Napoli-Liverpool in Tv, regalo ai tifosi azzurri: match in chiaro su Mediaset

Torna la Champions e torna il Napoli che ospita il Liverpool nella prima giornata del girone E al San Paolo. La sfida affascinante potrà essere seguita in Tv, oltre che su Sky (quindi in pay-tv), anche in chiaro con Canale 5 che trasmetterà la diretta della gara: calcio d'inizio alle ore 21 di martedì 17 settembre.