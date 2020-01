Napoli-Perugia, ecco dove seguire il match in tv ed in streaming

Dove vedere Napoli-Perugia streaming e tv? In vista dell'esordio in Coppa Italia per gli ottavi di finale, i tifosi del Napoli si preparano ad assistere ad una gara che si giocherà in un orario insolito: calcio d'inizio alle ore 15 di martedì 14 gennaio. Sarà possibile seguire la gara in diretta su Rai2, e sulla piattaforma streaming della Rai 'RaiPlay'.