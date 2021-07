Napoli-Pro Vercelli, oggi alle 17.30 l'ultimo test a Dimaro: segui il match su TN

Oggi pomeriggio, alle 17.30 al campo di Carciato a Dimaro-Folgarida, il Napoli affronterà la Pro Vercelli nella seconda e ultima amichevole della prima parte del ritiro precampionato in Trentino. La squadra poi sosterrà l'ultimo allenamento in Val di Sole nella mattinata di domani, per poi lasciare il ritiro di Dimaro. Segui la diretta testuale su Tuttonapoli.net.