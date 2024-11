Napoli-Roma, il testa a testa sorride agli azzurri: 0 sconfitte nelle ultime 6 al Maradona

Mancano meno di 48 ore al big match tra Napoli e Roma. La prima di Claudio Ranieri alla terza esperienza in giallorosso, per dare una scossa ai suoi dal pessimo avvio; la voglia di Antonio Conte di difendere la vetta della classifica in solitaria, con uno score recente che può far sorridere il tecnico dei partenopei. Infatti, il Napoli non ha mai perso negli ultimi sei incroci al Maradona contro la Roma: tre le vittorie e tre i pareggi.