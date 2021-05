Napoli-Udinese, ecco dove vedere il match in tv e streaming

Gara decisiva nella corsa Champions per il Napoli, che martedì alle 20.45 ospita l'Udinese per la 36esima giornata della Serie A 2020-2021. Dove sarà possibile vedere Napoli-Udinesein tv e live streaming? Questo match sarà trasmesso in esclusiva sui canali Sky Sport, col solito prepartita.

Come di consueto, sarà possibile assistere alla gara anche in live streaming tramite la piattaforma, riservata agli abbonati Sky, SkyGo, che consente di vedere i programmi Sky su pc e dispositivi mobili e su Now.

Questo il programma completo della giornata



Martedi 11 maggio 20.45 Napoli-Udinese SKY

Mercoledì 12 maggio 18.30 Cagliari-Fiorentina DAZN

Mercoledì 12 maggio 20.45 Atalanta-Benevento SKY

Mercoledì 12 maggio 20.45 Bologna-Genoa SKY

Mercoledì 12 maggio 20.45 Inter-Roma SKY

Mercoledì 12 maggio 20.45 Lazio-Parma SKY

Mercoledì 12 maggio 20.45 Sampdoria-Spezia DAZN

Mercoledì 12 maggio 20.45 Sassuolo-Juventus DAZN

Mercoledì 12 maggio 20.45 Torino-Milan SKY

Giovedì 13 maggio 20.45 Crotone-Hellas Verona SKY