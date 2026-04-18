Napoli umiliato! La Lazio domina con 7 tiri in porta a 0 e quasi 2,3xG a 0,5
Il Napoli perde 2-0 contro la Lazio al Maradona e il divario sarebbe potuto essere ben più ampio, si registra infatti anche un calcio di rigore parato da Milinkovic-Savic e diverse opportunità sprecate dagli avversari. La Lazio in questa partita ha concesso intenzionalmente il possesso palla agli azzurri (67% a 33%), sapendo di poter attaccare e fare male poi negli spazi.
Sono infatti ben 2.26 i gol attesi prodotti dalla formazione di Maurizio Sarri: addirittura 14 i tiri totali di cui 7 all'interno dello specchio della porta, 18 tocchi in area avversaria e 5 grandi occasioni da rete. Dall'altro lato, i ragazzi di Antonio Conte sono parsi totalmente spaesati: appena 0.55xG, neanche una conclusione in porta, 0 big chance create.
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