Foto

Curva A contro il divieto di trasferta: "Basta divieti territoriali"

Curva A contro il divieto di trasferta: "Basta divieti territoriali"TuttoNapoli.net
Oggi alle 13:00Brevi
di Daniele Rodia

Continua la battaglia dei tifosi della Curva A contro i divieti territoriali: ai tifosi azzurri infatti sono state negate già tantissime trasferte in questa stagione, senza un apparente motivo scatenante. La protesta va ormai avanti da diversi turni, con esponenti della Curva A che in ogni partita hanno mostrato lo stesso striscione.

Ecco in calce la foto dello striscione apparso all'esterno dell'impianto di Fuorigrotta: