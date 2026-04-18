Primo tempo horror: 6 tiri in porta a 0 per la Lazio e per gli xG c’era un 0-2!

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Il Napoli va negli spogliatoi tra i fischi del Maradona che, all'intervallo, vede la propria squadra sotto di un solo gol grazie al calcio di rigore parato da Milinkovic-Savic e alle altre parate del portiere serbo. La Lazio in questi primi 45 minuti concede volentieri il possesso palla agli azzurri (67% a 33%), sapendo di poter attaccare poi negli spazi.

Sono infatti ben 1.60 i gol attesi prodotti dalla formazione di Maurizio Sarri nella prima frazione di gioco: 9 i tiri totali di cui 6 all'interno dello specchio della porta, 11 tocchi in area avversaria e 4 grandi occasioni. Dall'altro lato, i ragazzi di Antonio Conte sono in balia degli eventi: 0.23xG, soli 4 tiri e neanche una conclusione in porta, appena 9 tocchi in area e 0 big chance create.