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De Laurentiis su X: "Sempre più tifosi del Napoli a Los Angeles, anche John Lee"

De Laurentiis su X: "Sempre più tifosi del Napoli a Los Angeles, anche John Lee"
Oggi alle 10:45Brevi
di Daniele Rodia

Cresce sempre di più il brand Napoli oltre i confini Italiani: pochi minuti fa il presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis ha infatti pubblicato un tweet con una fotografia che ritrare il membro del consiglio comunale di Los Angeles John Lee indossare una maglia del Napoli! Ecco il tweet: