Il Napoli non batte la Lazio in casa da 5 anni! I precedenti della sfida
C'è un tabù che pesa sul Napoli in vista della sfida di stasera contro la Lazio: i biancocelesti non perdono al Maradona da tre stagioni consecutive. Un dato che attraversa annate diverse, allenatori diversi e momenti diversi della storia recente del club azzurro, eppure il risultato non cambia mai: quando la Lazio arriva a Fuorigrotta, porta a casa i tre punti. Stasera il Napoli di Conte ha l'occasione di spezzare questa serie negativa davanti ai propri tifosi.
Napoli-Lazio storia recente: dal 4-0 del 2021 a tre anni di dominio biancoceleste al Maradona
Per trovare l'ultima vittoria del Napoli sulla Lazio al Maradona bisogna tornare al 2021, quando gli azzurri rifilarono un sonoro 4-0 ai biancocelesti. Da allora è cambiato tutto: tre stagioni, tre sconfitte, tre contesti diversi. Nel 2023, nell'anno dello scudetto, la Lazio vinse 0-1. Nel 2024, all'esordio stagionale con Rudi Garcia in panchina, i biancocelesti si imposero 1-2. L'anno scorso, infine, un altro 0-1 che paradossalmente aprì la porta all'imbattibilità casalinga del Napoli nel resto della stagione — ma non contro la Lazio.
Napoli, stasera è l'ora di rompere il tabù Lazio: Conte cerca la prima vittoria in casa contro i biancocelesti
Stasera il Maradona ha l'occasione di voltare pagina. Davanti a oltre cinquantamila spettatori, il Napoli di Antonio Conte scende in campo con la consapevolezza del tabù da sfatare e la voglia di dimostrare che l'imbattibilità interna costruita nel corso della stagione vale anche contro la bestia nera biancoceleste. Per Conte sarebbe la prima vittoria casalinga contro la Lazio da quando guida gli azzurri. Un traguardo che varrebbe doppio: tre punti preziosi per blindare il secondo posto e, finalmente, la fine di un incubo che dura da tre anni.
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