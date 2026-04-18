Sondaggio - Napoli umiliato al Maradona, chi salvi tra gli azzurri? Vota qui!

Sondaggio - Napoli umiliato al Maradona, chi salvi tra gli azzurri? Vota qui!TuttoNapoli.net
© foto di www.imagephotoagency.it
Oggi alle 19:55Brevi
di Daniele Rodia

Il Napoli non scende in campo nell'anticipo delle 18:00 contro la Lazio di Maurizio Sarri: i biancocelesti si impongono per 0-2 al Maradona con una prestazione degna di nota. La sblocca dopo pochi minuti Cancellieri, la Lazio gestisce il vantaggio ma fallisce il raddoppio dagli 11 metri con Zaccagni che sbaglia il calcio di rigore. Nella ripresa il Napoli resta negli spogliatoi e Basic chiude i conti. Interrotta la striscia di risultati positivi al Maradona per il Napoli.

Chi è stato il migliore in campo? Vota qui!