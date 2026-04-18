Il Napoli torna a perdere al Maradona: non accadeva dal 2024 proprio con la Lazio

Il Napoli torna a perdere al Maradona: non accadeva dal 2024 proprio con la LazioTuttoNapoli.net
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Oggi alle 20:05Brevi
di Davide Baratto

Il Napoli torna a perdere allo Stadio Diego Armando Maradona: la squadra di Antonio Conte era rimasta imbattuta tra le mura amiche in tutto l'anno solare 2025, considerando le partite di campionato. L'ultima volta che gli azzurri erano usciti sconfitti davanti ai propri tifosi era stata proprio contro la Lazio, l'8 dicembre 2024, esattamente 496 giorni fa.