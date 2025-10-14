Nasce il Club Napoli “Cancello Scalo”: presente Bruscolotti al taglio del nastro

Una serata carica di emozione e di colori azzurri ha acceso Viale Ferrovia, dove ieri è stato ufficialmente inaugurato il Club Napoli “Cancello Scalo”.

Una vera e propria “fiumana azzurra” di tifosi ha preso parte all’evento.

Padrino d’eccezione dell’inaugurazione è stato Giuseppe Bruscolotti: “L’entusiasmo è tantissimo e l’affetto non è mai diminuito. Dopo tanti anni, vedere ancora così tanta gente è la gratificazione più grande. Ai giovani dico: sognare è bello, perché significa avere un obiettivo davanti a sé. Nella vita bisogna sempre credere nei propri sogni per arrivare il più in alto possibile”.

Il nuovo Club Napoli Cancello Scalo - del presidente Carmine De Lucia - è frutto di un’idea nata durante i festeggiamenti per il quarto Scudetto del Napoli. Tutto è cominciato nell’ultima giornata dello scorso campionato, quando, grazie al supporto del parroco e dei soci fondatori, fu allestito un maxi-schermo per assistere insieme alla partita decisiva.