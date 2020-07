"Nel Napoli ancora le trame di Sarri, non è giusto!", lo studio di Canale 21 contro Fedele: "Cosa stai dicendo!?"

Clima acceso negli studi di Canale 21. Nel corso della trasmissione 'Il bello del calcio' si è acceso il dibattito tra i presenti riguardo il Napoli di Gattuso e la crescita della squadra nei mesi di gestione del tecnico calabrese. A bacchettare la squadra ci pensa Enrico Fedele: "Napoli grande squadre? Togliete grande squadra! Le grandi squadre fanno primo, secondo, terzo e quarto! Il Napoli segna ancora con le vecchie trame di Sarri, non è giusto!". Si accende lo studio, con Roberto Rambaudi che prontamente risponde all'ex dirigente: "Quindi Gattuso dovrebbe dire ad Insigne di non mettere palla per Callejon, ma cosa stai dicendo!?". A chiosare il pensiero contro Fedele anche il giornalista Ciccio Marolda: "Enrico stai sbagliando!"