Neres, l’incredibile score: 3 assist in appena 59 minuti giocati!

David Neres ha lasciato il segno nel 4-0 del Napoli contro il Cagliari: entrato all'81esimo, ha confezionato da calcio d'angolo l'assist per l'incornata di Buongiorno. Non è la prima volta che accade, ma è il trend che sta caratterizzando l'inizio stagione del brasiliano: infatti anche con Bologna e Parma ha registrato due passaggi vincenti subentrando dalla panchina in entrambi i casi.

In totale per l'ex Benfica fanno 59 minuti giocati e ben tre assist messi a referto, cioè la media di tre passaggi vincenti ogni venti minuti in campo circa. Uno score incredibile di David Neres che porta a pensare possa essere impiegato - oltre che come una risorsa letale dalla panchina - anche con maggior minutaggio dal primo minuto da Antonio Conte nelle prossime uscite.