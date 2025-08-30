Ufficiale Neres salta Napoli-Cagliari, non è neanche in panchina: il motivo

Sono state diramate le distinte della partita Napoli-Cagliari, la prima degli azzurri al Maradona da Campioni d'Italia. Nella squadra di Antonio Conte c'è un'assenza importante: David Neres non sarà neanche in panchina, ha accusato un affaticamento muscolare e le sue condizioni sono da valutare.