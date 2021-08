Nessuno come Emerson e Jorginho: hanno vinto più di tutti in Europa

Il 2021 è il suo anno, e chissà che non arrivi il più bello dei riconoscimenti. Jorginho continua a scalare posizioni nella classifica dei favoriti per il Pallone d'Oro: il centrocampista azzurro ha messo in bacheca, dopo la Champions League e l'Europeo, anche la Supercoppa, sempre da protagonista. È l'unico nella storia, insieme ad Emerson Palmieri, ad aver centrato questo tris: nel 2016 Pepe e Cristiano Ronaldo non figuravano nella lista dei convocati del Real Madrid e non ricevettero la medaglia.

Jorginho and Emerson are the first players in football history to win the UEFA Champions League, European Championship and Super Cup in the same year.



