Nkunku accostato all'Inter e in uscita dal Chelsea: ora spunta il Bayern

Non c'è solo il Lipsia sulle tracce di Christopher Nkunku, attaccante francese in uscita dal Chelsea. Da giorni, infatti, il nome del classe 1997 era finito nel mirino del club tedesco, dal quale i Blues lo hanno prelevato nell'estate 2023, ma nelle ultime ore è sputata una nuova candidata. Sempre dalla Bundesliga.

Stando a quanto riportato dal giornalista Fabrizio Romano sul giocatore è piombato con forza il Bayern Monaco, alla ricerca di un elemento che completi il fronte offensivo della formazione di Vincent Kompany. Molto, però, dipenderà dalla valutazione che i londinesi faranno del suo cartellino perché i bavaresi non sembrano intenzionati ad accettare un maxi esborso. Il mercato portato avanti finora dal Bayern Monaco pare non aver convinto del tutto un grande ex del club bavarese come Lothar Matthaus.