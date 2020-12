"Non conosco la materia", Mughini punzecchiato sul caso Suarez a Tiki Taka: "Sei triste", "Meglio se stai zitto!"

Clima caldissimo in studio a Tiki Taka. Il caso Suarez viene commentato dagli ospiti del programma, e viene chiamato in causa anche Giampiero Mughini: "Caso Suarez? Non la conosco di prima mano, o la conosci in questo modo oppure si parla in un bar".

Arriva subito dopo la risposta in merito di Raffaele Auriemma: "Triste che tu voglia liquidare tutto in una discussione da bar".

Mughini non ci sta e replica ancora: "Io so come si affrontano gli argomenti, questo argomento non lo padroneggio. Non essendo animato dalla faziosità come te".

Interviene, poi, in collegamento da Napoli anche Gennaro Montuori, detto Palummella e tifoso storico del Napoli, che punzecchia subito Mugihini: "Allora è meglio se stai zitto!".