Non solo Conte e De Zerbi: quanti big sono senza squadra! La lista completa

Gli addii degli ultimi giorni di Massimiliano Allegri e Roberto De Zerbi vanno ad aggiungersi alla lista di allenatori senza panchina, che quest'estate è lunghissima. Numerosi i volti del calcio italiano come Maurizio Sarri (dimessosi dalla Lazio) e José Mourinho (esonerato dalla Roma), impossibile poi non citare Antonio Conte, tanto accostato al Napoli. Ma non solo, i nomi senza ancora una squadra sono davvero tanti e riguardano anche il panorama internazionale.

La lista dei migliori allenatori svincolati.

-Roberto De Zerbi: lascerà il Brighton a fine stagione

-Massimiliano Allegri: esonerato dalla Juventus

-Maurizio Sarri: dimessosi dalla Lazio

-José Mourinho: esonerato dalla Roma

-Antonio Conte: ultima squadra allenata il Tottenham nel 2023

-Jurgen Klopp: lascerà il Liverpool a fine stagione

-Zinedine Zidane: ultima squadra allenata il Real Madrid nel 2021

-Marcel Tuchel: lascerà il Bayern Monaco a fine stagione

-Hansi Flick: ultima squadra allenata la Germania nel 2023

-Joachim Low: ultima squadra allenata la Germania nel 2021

-Graham Potter: ultima squadra allenata il Chelsea nel 2023

-Ole Gunnar Solskjaer: ultima squadra allenata il Manchester United nel 2021