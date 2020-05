Non solo il calcio, riparte anche la Formula 1: fissato a luglio il primo GP

Anche il Mondiale di Formula 1 ha la sua data per la ripartenza: semaforo verde per il gran premio d'Austria il prossimo 5 luglio. Il Governo di Vienna ha infatti dato il suo parere favorevole alla richiesta degli organizzatori. Ci saranno due gare, entrambe a porte chiuse: una il 5 luglio, che inaugurerà la stagione, l'altra il 12. Ricordiamo che il Mondiale di Formula 1 avrebbe dovuto iniziare lo scorso 5 marzo in Australia, con la gara che è stata annullata quando le scuderie erano già pronte per gareggiare. Posticipati i GP dei Bahrain, Vietnam, Barcellona, Baku e Montreal. Cancellati invece i GP di Shangai, Montecarlo, Zandvoort in Olanda e le Castellet in Francia.