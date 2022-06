Nuova offerta del Barcellona per Lewandowski: 32mln più 5 di bonus al Bayern

Il Barcellona è pronto a tornare alla carica per Robert Lewandowski e secondo la BILD in settimana arriverà una nuova offerta ufficiale

Il Barcellona è pronto a tornare alla carica per Robert Lewandowski e secondo la BILD in settimana arriverà una nuova offerta ufficiale dei blaugrana. Al Bayern Monaco verranno offerti 32 milioni + 5 di bonus, per strappare l'attaccante polacco, che ha già reso nota la sua volontà di lasciare la Baviera. La conferma dell'offerta è arrivata anche dall'agente del polacco, Pini Zahavi, al lavoro con il club per capire i margini di trattativa.