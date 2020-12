Nuovo Dpcm, città blindate per le feste: vietato uscire dal Comune il 25 e 26 dicembre e a Capodanno

Il Governo continua a studiare quelle che saranno le misure al vaglio per le prossime festività natalizie. Cosi, come riporta il corriere.it, una di queste riguarderà lo spostamento tra regioni che continuerà ad essere vietato anche tra regioni di fascia gialla, al 20 dicembre e per tutta la durata delle festività, fino a dopo l’Epifania.

La misura riguarderà anche i comuni ma solo il 25, 26 dicembre e 1 gennaio, come ha detto il ministro Speranza che ha illustrato in Senato le nuove misure per l’emergenza Covid.

Una scelta, quella del governo, fatta "per limitare al massimo i trasferimenti che, come accaduto la scorsa estate, hanno veicolato il virus in tutto il Paese".

Il nuovo Dpcm - si legge- entrerà in vigore il 4 dicembre ed alcune norme sono già state sdoganate in queste ore: il coprifuoco resterà alle 22 e durerà fino alle 6 per l’intero periodo delle festività. Chiusura alle 21 per i negozi mentre i centri commerciali potranno rimanere aperti il fine settimana e nei giorni festivi prima del 20 dicembre ma restare chiusi invece durante le festività.

Per i ristoranti confermata la chiusura obbligatoria alle 18 e dopo quest’orario saranno consentite soltanto la vendita d’asporto (con divieto di consumo nelle vicinanze del locale) e la consegna a domicilio.