Occhio al giallo: ecco i diffidati in casa Napoli a rischio per la Salernitana

Occhio al giallo. Sono due i diffidati in casa Napoli prima della sfida al Bologna: si tratta di Diego Demme e Frank Anguissa. Nessun pericolo per il centrocampista del Camerun, impegnato in queste settimane in Coppa d’Africa, mentre dovrà fare attenzione l’ex Lipsia. Un giallo vorrebbe dire saltare la gara con la Salernitana nel prossimo turno.