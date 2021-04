Piede sul volto di Manolas, rigore ineccepibile da regolamento: i dettagli

L'episodio del rigore concesso al Napoli per il fallo di Milinkovic Savic su Manolas ha provocato tante proteste e polemiche. Il centrocampista della Lazio ha alzato la gamba e colpito sul volto Manolas. Il regolamento è chiaro da questo punto di vista, in particolare la pagina 102: "Un calciatore gioca in modo pericoloso la gamba nel momento in cui l'avversario cerca di toccare il pallone di testa e viene a contatto con la testa dell'avversario. Quale deve essere la decisione dell'arbitro? Assegnerà un calcio di punizione diretto o un calcio di rigore".

Pagina 102 del regolamento del gioco del calcio, indicazioni della guida pratica AIA. #NapoliLazio pic.twitter.com/UYAWYzhtX8 — Sergio Chesi (@sechesi) April 22, 2021