Pjanic sbotta: "Non so perché al Barça gioco così poco, più di così non so cosa fare"

Miralem Pjanic ha rilasciato una intervista ai taccuini della 'Gazzetta dello Sport' alla vigilia della sfida Barcellona-Juventus, ultima giornata della fase a gironi di Champions League. Passato questa estate da un club all'altro, il centrocampista bosniaco s'è soffermato sul poco spazio che fin qui gli ha concesso Ronald Koeman in Catalogna: "Voglio giocare di più. Sinceramente non capisco neanche io il perché di questa situazione. Quando l’allenatore mi ha chiamato in causa ho fatto bene. Più di così non so cosa potrei fare".