Polemiche tra virologi, Tarro querela Burioni e due giornalisti: i dettagli

Che non corra buon sangue tra i virologi Giulio Tarro e Roberto Burioni è cosa risaputa, ma alla diatriba tra i due c'è da aggiungere un nuovo tassello: il virologo napoletano Tarro ha presentato querela nei confronti del suo collega Burioni e di due giornalisti per "l’opera di denigrazione continuamente perpetrata a danno del suo prestigio scientifico professionale e personale". Nello specifico, "Il professor Burioni - si legge in una nota del legale - è entrato volgarmente in polemica con il professor Tarro per recondite ragioni che l’autorità giudiziaria dovrà approfondire"

I DUE GIORNALISTI - Per quanto riguarda i due giornalisti, uno è stato querelato per aver divulgato notizie false intorno al curriculum universitario del professor Tarro, l'altro si è prodotto in un’accusa di falsificazione per avere il professor Tarro anticipato la data di pubblicazione di due suoi lavori scientifici.