Polveriera Ligue 1: tutti contro tutti per lo stop e Aulas minaccia ricorso da 800 milioni

E' un tutti contro tutti in Francia dopo lo stop della Ligue 1 sul quale nella serata di mercoledì sono emersi interessanti retroscena, tanto che secondo Le Parisien la decisione di fermarsi sarebbe stata presa dalle alte cariche dello Stato francese e dal presidente della Repubblica francese Emmanuel Macron. Ieri il durissimo attacco di Jean Michel Aulas, numero uno dell'Olympique Lione, che ha spiegato che "la Ligue 1 ricorrerà e chiederà 800 milioni di euro di danni allo Stato". Parole forti che hanno trovato anche un suo seguito, sempre da parte dell'eurorivale Champions della Juventus, che ha spiegato che la sua battaglia per la ripresa del calcio francese non è finita.