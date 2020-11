Psg, altro che fuga di talenti: Al-Khelaifi pronto a blindare due top player

Kylian Mbappé e Neymar: dopo averli comprati a caro prezzo, il Paris Saint-Germain non ha alcuna intenzione di perdere i suoi due gioielli più pregiati. Ecco perché, come riporta oggi Sky Sports UK, il club parigino sta provando in tutti i modi a blindare i due attaccanti convincendoli a rinnovare il loro contratto e restare nella capitale francese, piuttosto che lasciarsi sedurre, rispettivamente, dalle sirene di Real Madrid e Barcellona.

Sia Mbappé che Neymar hanno attualmente un accordo col PSG in scadenza il 30 giugno 2022.