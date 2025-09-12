Ufficiale Ricordate Ounas? L'ex azzurro cambia subito squadra in Qatar: un passo indietro

A soli 28 anni Adam Ounas si trova a vivere una carriera ben diversa da quella che molti avevano immaginato per lui. Ala tecnica e imprevedibile, considerato a lungo una delle grandi promesse del calcio algerino dopo l’esplosione al Bordeaux, l’ex Napoli aveva lasciato l’Europa nell’estate scorsa per accettare la proposta dell’Al-Sadd, club di vertice in Qatar. L’esperienza, però, si è rivelata molto più breve del previsto. Dopo appena una stagione, infatti, Ounas ha cambiato maglia trasferendosi ufficialmente all’Al-Sailiya, formazione che attualmente occupa l’undicesimo posto nella Qatar Stars League.

Una scelta che segna un evidente passo indietro rispetto alle ambizioni iniziali, ma che può rappresentare al tempo stesso un’opportunità per rilanciarsi. L'affare è ufficiale ed è stato annunciato dall'Al-Sailiya stesso. Il talento franco-algerino, nativo di Chambray-lès-Tours, ha spesso alternato lampi di classe a periodi di discontinuità che ne hanno frenato la crescita. Esperienze in Serie A con Napoli, Crotone e Cagliari, così come la parentesi in Ligue 1 con il Nizza, non hanno permesso al giocatore di trovare quella stabilità necessaria per imporsi ai massimi livelli.