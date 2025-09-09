Marianucci in gol con l'Italia U21! Sblocca il risultato con un destro perfetto
L'Italia U21 è momentaneamente in vantaggio sulla Macedonia nel secondo turno del gruppo E di qualificazioni ai prossimi Europei U21.
La rete del vantaggio è stata siglata dal nuovo centrale del Napoli Luca Marianucci che ha sfruttato una mischia in area di rigore e con il destro ha battuto il portiere avversario!
13 set 2025
Serie A Enilive 2025-2026
Serie A Enilive 2025-2026
in onda su DAZN, SKY
|VS
|Fiorentina
|Napoli
