Protti, la malattia peggiora: "Sono entrato in campo che eravamo già 3-0 per lei"

Igor Protti, ex attaccante amato dai tifosi di mezza Italia, da Napoli a Livorno, sta affrontando la battaglia più dura della sua vita. L'ex bomber, che ha scelto di condividere sui social ogni passo del suo percorso, ha aggiornato i suoi follower su una novità purtroppo non positiva. In un messaggio toccante, Protti ha raccontato il suo stato d'animo. "Da giugno il mio mondo è stravolto", ha ammesso, confessando di aver scoperto di avere una grave malattia. La sua più grande sofferenza è vedere la preoccupazione negli occhi dei suoi cari. L'ex calciatore non ha nascosto la sua paura: "Ho paura e non ho nessun problema ad ammetterlo. La paura è un sentimento naturale, ti aiuta nella sopravvivenza".

Igor Protti, che in campo è sempre stato visto come un guerriero indistruttibile, ha ammesso di essere un uomo con le sue debolezze. "Questa è una partita infame. Io giocavo partite che iniziavano 0-0 e potevo guardare in faccia il mio avversario. Qui non lo posso vedere e sono entrato in campo in ritardo, sul 3-0 per lui. Ma ora sono qui e provo a recuperare questo 3-0", ha scritto con la forza e la determinazione che lo hanno sempre contraddistinto.