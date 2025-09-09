Tedesco erede di Mourinho? L'ultima idea del Fenerbahce

L'ex ct del Belgio Domenico Tedesco è il principale favorito per il posto vacante di nuovo allenatore capo del Fenerbahce. Licenziato Mourinho, il club turco è in preda alle ricerche più disparate per sostituirlo e secondo quanto riferito da Sky Sports DE, una pista si sarebbe surriscaldata parecchio.

Stando all'emittente satellitare, infatti, i colloqui tra l'ex CT del Belgio e il Fener sarebbero in una fase avanzata: il 39enne italiano è senza squadra al momento e dovrebbe prendere il posto di José Mourinho, salvo incredibili colpi di scena. Tedesco può vantare un incredibile curriculum in Bundesliga, avendo allenato in precedenza 84 partite tra Schalke 04 e Lipsia, con cui ha vinto la Coppa di Germania nel 2022.