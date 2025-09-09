Calcio in Tv, le gare trasmesse oggi: Qualificazioni Mondiali e Italia U21
In questo martedì 9 settembre non mancano gli appuntamenti calcistici. Continuano i match per le Qualificazioni ai Mondiali: nel pomeriggio alle ore 18:00 previste tre gare mentre altre due si giocheranno in serata. In campo anche le Qualificazioni agli Europei Under 21, con l'Italia che sarà impegnata contro la Macedonia del Nord. Di seguito la programmazione in tv.
MARTEDÌ 9 SETTEMBRE
18.00 Azerbaigian-Ucraina (Qualificazioni Mondiali) - SKY SPORT CALCIO e NOW
18.00 Armenia-Irlanda (Qualificazioni Mondiali) - SKY SPORT ARENA e NOW
18.00 Capo Verde-Camerun, RD Congo-Senegal, Sudafrica-Nigeria, Togo-Sudan (Qualificazioni Mondiali) - FIFA+
18.15 Macedonia del Nord-Italia Under 21 (Qualificazioni Europei) - RAI 2
20.30 Germania-Lettonia Under 21 (Qualificazioni Europei) - ONEFOOTBALL
20.45 Diretta Gol Qualificazioni Mondiali - SKY SPORT CALCIO e NOW
20.45 Serbia-Inghilterra (Qualificazioni Mondiali) - CIELO, SKY SPORT UNO e NOW
21.00 Angola-Mauritius, Benin-Lesotho, Gabon-Costa d'Avorio, Gambia-Burundi, Mauritania-Sud Sudan (Qualificazioni Mondiali) - FIFA+
Serie A Enilive 2025-2026
|VS
|Fiorentina
|Napoli
Editore: TC&C SRL - Testata giornalistica
aut. Tribunale Napoli n. 4 del 12/02/2020
Iscritto al Registro Operatori
di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale: Antonio Gaito
Direttore responsabile: Francesco Molaro