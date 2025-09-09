Calcio in Tv, le gare trasmesse oggi: Qualificazioni Mondiali e Italia U21

Calcio in Tv, le gare trasmesse oggi: Qualificazioni Mondiali e Italia U21TuttoNapoli.net
© foto di www.imagephotoagency.it
Oggi alle 07:00Brevi
di Davide Baratto

In questo martedì 9 settembre non mancano gli appuntamenti calcistici. Continuano i match per le Qualificazioni ai Mondiali: nel pomeriggio alle ore 18:00 previste tre gare mentre altre due si giocheranno in serata. In campo anche le Qualificazioni agli Europei Under 21, con l'Italia che sarà impegnata contro la Macedonia del Nord. Di seguito la programmazione in tv.

MARTEDÌ 9 SETTEMBRE

18.00 Azerbaigian-Ucraina (Qualificazioni Mondiali) - SKY SPORT CALCIO e NOW

18.00 Armenia-Irlanda (Qualificazioni Mondiali) - SKY SPORT ARENA e NOW

18.00 Capo Verde-Camerun, RD Congo-Senegal, Sudafrica-Nigeria, Togo-Sudan (Qualificazioni Mondiali) - FIFA+

18.15 Macedonia del Nord-Italia Under 21 (Qualificazioni Europei) - RAI 2

20.30 Germania-Lettonia Under 21 (Qualificazioni Europei) - ONEFOOTBALL

20.45 Diretta Gol Qualificazioni Mondiali - SKY SPORT CALCIO e NOW

20.45 Serbia-Inghilterra (Qualificazioni Mondiali) - CIELO, SKY SPORT UNO e NOW

21.00 Angola-Mauritius, Benin-Lesotho, Gabon-Costa d'Avorio, Gambia-Burundi, Mauritania-Sud Sudan (Qualificazioni Mondiali) - FIFA+