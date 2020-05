RPN - Spadafora contro il sistema calcio: pretende la diffusione in chiaro della Serie A

Marco Giordano, voce di Radio Punto Nuovo, ha diffuso attraverso il suo profilo Facebook alcune importanti indiscrezioni sulla ripresa del campionato e su un nuovo possibile orientamento del Ministro dello Sport Vincenzo Spadafora: "Da fonti Movimento 5 Stelle, filtra che Spadafora si è messo nuovamente di traverso contro il calcio. "Deve partire per ultimo il calcio" ha ripetuto ai suoi: dopo l'ennesimo screzio con alcuni presidenti (che hanno altrettanti colpe enormi), Spadafora sta pretendendo che il calcio debba essere giocato in chiaro sulla Rai. Cosa impossibile vista la vigenza della legge Melandri, cosa che Spadafora sa benissimo.

Sky aveva accettato di trasmettere alcune gare su Cielo (canale in chiaro sul 26 del digitale terrestre), Spadafora ha replicato che non tutti riescono a vedere Cielo sul proprio digitale. Una posizione da impazzire, spiegabile solo con l'unico desiderio di cancellare o di rimandare il calcio come ultima delle attività che deve ricominciare.

Dopo aver litigato con i presidenti, il Ministro ha ripreso a sbandierare un sondaggio dello scorso marzo secondo il quale non c'è una maggioranza favorevole alla ripresa del calcio. Mi chiedo, se sull'onda emotiva di una crisi (e forse non solo), se si facesse un sondaggio sulla voglia di ogni italiano di avere 5000 euro al mese senza far nulla, cosa verrebbe fuori dal sondaggio? Basta demagogia, basta ipocrisie".