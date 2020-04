Scontro tra virologi, Tarro replica a Burioni: "Deve fare solo le passerelle, ma senza aprire bocca"

Continua l'acceso dibattito tra i due virologi Roberto Burioni e Giulio Tarro. Il primo in risposta ad un messaggio di Gianfranco Rotondi aveva detto con un post su Twitter: "Tarro è stato candidato al Nobel quanto io a Miss Italia", pronta la replica del ex primario del Cotugno di Napoli, che ha risposto sempre attraverso i social: "Burioni scrive su Twitter: Se Tarro è virologo da Nobel, io sono Miss Italia. Su una cosa ha ragione: lui deve fare solo le passerelle come Miss Italia, ma senza aprire bocca"

