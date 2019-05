Serie B: il Verona vince a Pescara, sfiderà il Cittadella in finale per un posto in serie A

Il Verona conquista la finale playoff contro il Cittadella. La formazione scaligera porta a casa la vittoria contro il Pescara nella ripresa grazie alla rete messa a segno da Di Carmine al 74’ su calcio di rigore. Al Delfino sarebbe bastato un pareggio in virtù del miglior piazzamento stagionale, ma così non è stato. Finisce dunque con i giocatori biancazzurri che salutano il pubblico in lacrime.