Serie B, risultati e classifica: il Bari vince ancora e insidia il secondo posto

L'unica vittoria interna arriva da Bari dove i padroni di casa piegano 1-0 il Venezia grazie a Bellomo

Il Frosinone torna subito alla vittoria, dopo lo scivolone interno contro il Parma, e piega in trasferta la SPAL con un gol per tempo. Nella serata della 27ª giornata di Serie B arrivano altre due vittorie esterne come quelle del SudTirol in casa del Benevento, anche qui per 2-0, e dell'Ascoli che piega il Modena con una rete di Mendes. L'unica vittoria interna arriva da Bari dove i padroni di casa piegano 1-0 il Venezia grazie a Bellomo. 0-0 nelle altre gare. Questi i risultati e i marcatori di giornata:

27ª GIORNATA

Giocate ieri

Cosenza-Reggina 2-1

44’ Gori (R), 90’, 90’+2’ Nasti (C)

Palermo-Ternana 0-0

Parma-Pisa 0-1

82’ Toure

Ore 20:30

Bari-Venezia 1-0

64’ Bellomo

Benevento-SudTirol 0-2

12’ Belardinelli, 59’ Cisse

Cagliari-Genoa 0-0

Cittadella-Brescia 0-0

Modena-Ascoli 0-1

76’ Pedro Mendes

Perugia-Como 0-0

SPAL-Frosinone 0-2

23’ Lucioni, 61’ Caso