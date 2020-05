Sgarbi: "Lockdown? Una misura 'scema'. Il calcio avrebbe potuto continuare"

Il politico Vittorio Sgarbi è intervenuto ai microfoni di Tuttosport in merito alle misure di restrizione prese dal Governo per combattere l'emergenza Coronavirus: "Il lockdown è stata una misura "scema" varata dal governo. Hanno chiuso tutti in casa come appestati invece di pensare ad alternative intelligenti mirate per evitare i contagi. Io sicuramente non avrei chiuso tutti in isolamento ma mi è toccato starci anche a me visto che amici e conoscenti si erano lasciati fare il lavaggio del cervello"

DISCORSO CALCIO - "Con le dovute distanze e a porte chiuse, il calcio avrebbe potuto continuare. Il calcio con prudenza e nelle distanze previste, deve ripartire"