Shock a Nizza: Beka Beka è su un ponte e minaccia di suicidarsi buttandosi giù

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Clamoroso a Nizza. Un calciatore della formazione guidata da Francesco Farioli minaccia di buttarsi nel vuoto dal ponte Magnan, a due passi dalla città, sull'autostrada A8. A riportare la notizia sono i colleghi di Nice Matin, specificando che si tratta di un giovane.

In questi minuti sono in corso le manovre di salvataggio. Vigili del fuoco e forze di polizia stanno eseguendo le operazione, aiutati anche da uno psicologo inviato dal club francese stesso. Il quotidiano scrive che dopo una rottura il ragazzo in questione ha da un po' tendenze suicide.

Come riportato da France Bleu, si tratterebbe di Alexis Beka Beka (22 anni) . Avrebbe fermato il suo veicolo sulla corsia di emergenza e avrebbe provato a lanciarsi di sotto. La polizia si è posizionata in basso per evitare l'eventuale impatto.