Shock in Perù: calciatore muore dopo esser stato colpito da un fulmine

vedi letture

Un calciatore peruviano, il difensore José Hugo de la Cruz Meza, è morto ieri dopo essere stato colpito da un fulmine sul terreno di gioco. L'episodio è avvenuto intorno allo stadio Coto Coto, a Chicha, nel dipartimento di Huancayo, dove giocavano sotto un temporale due squadre locali, lo Juventud Bellavista e il Familia Chocca. Un video (che non riportiamo per non turbare i nostri lettori) mostra il momento preciso in cui il fulmine colpisce diversi calciatori, che crollano contemporaneamente sull'erba.

Il fulmine è caduto pochi secondi dopo la sospensione della partita a causa del temporale e mentre i giocatori stavano lasciando il campo. I media locali hanno riferito che i feriti sono stati immediatamente trasferiti all'ospedale Carrión di Huancayo, dove i medici hanno certificato la morte di de la Cruz Meza. Ci sarebbe anche un ferito grave, il portiere Juan Choca, che ha riportato diverse ustioni.