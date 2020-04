Sindacati dopo il vertice col Governo: "Non si può ripartire". Lockdown fino al 3 maggio?

Il lockdown dovrebbe essere esteso fino al 3 maggio. E' quanto emerso dall'incontro avvenuto questo pomeriggio tra i rappresentanti delle principali sigle sindacali e il Governo per affrontare il tema delle restrizioni da adottare dopo il 13 aprile, data in cui scade l'attuale dpcm. "Il Presidente del Consiglio ci ha confermato che, ad oggi, non ci sono ancora le condizioni per far ripartire le attività sospese. Prima di tutto la salute dei lavoratori", ha detto il segretario della Uil, Carmelo Barbagallo, che dopo il confronto ha quindi ufficializzato la proroga del lockdown.

Come riporta l'ANSA, si valuta la possibilità di poche riaperture mirate dopo le feste pasquali nell'ambito dei codici Ateco delle attività essenziali.