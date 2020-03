Sindaco Bergamo fa discutere: "Posti finiti e perciò dati non salgono, alcuni lasciati morire"

Fanno discutere le parole sui social del Sindaco di Bergamo Giorgio Gori in merito all'emergenza Coronavirus nella città bergamasca: "Sembra che la crescita stia solo rallentando e invece è solo perché non ci sono più posti (se ne aggiungono pochi con grande fatica). I pazienti che non possono essere trattati vengono lasciati morire". Sui social le critiche sono arrivate pesanti, Gori ha poi aggiunto: "È quello che hanno raccontato diversi medici impegnati nel fronteggiare l'emergenza nei nostri ospedali, ma avrei dovuto dirlo con più delicatezza, mi scuso".

LA SMENTITA - "È una questione delicata, quella dei posti letto che sicuramente diventano sempre più preziosi in tutti gli ospedali". L'assessore lombardo al Welfare Giulio Gallera ha smentito categoricamente che negli ospedali della Regione si faccia "selezione" su chi debba essere salvato e chi no: "Non sono vere queste voci, anzi a volte si fanno scelte del momento sulla persona da intubare prima e su quella per cui chiediamo un aiuto esterno e che magari viene intubata dopo qualche ora e in qualche altro ospedale".