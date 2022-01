SONDAGGIO TN - Juventus-Napoli, chi è stato il migliore in campo? Vota anche tu!

Un Napoli decimato dalle assenze causa infortuni, Coppa d’Africa e positività al Covid-19 strappa un punto all’Allianz Stadium. Nessuno se l'aspettava, perché sembrava non ci fossero le condizioni, e invece è stata una partita intensa, tirata, quella contro la Juventus. Azzurri avanti nel primo tempo con una giocata di Dries Mertens, nella ripresa il pari di Federico Chiesa. Un punto che smuove poco la classifica delle due squadre anche se tiene il Napoli al terzo posto e ferma la rincorsa della Juventus. Ma soprattutto ciò che resta è una prestazione maiuscola del Napoli in piena emergenza. Per te chi è stato il migliore in campo? Rispondi al nostro sondaggio su Tuttonapoli.net.