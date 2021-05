Sorpresa Mourinho-Roma, per tutti i giornali sportivi era ormai fatta con Sarri

Jose Mourinho sarà il prossimo allenatore della Roma. L'ufficialità è arrivata poco fa da parte del club giallorosso. La notizia ha del clamoroso ed era del tutto inaspettata. Infatti, le aperture della Gazzetta dello Sport e del Corriere dello Sport, in edicola stamattina, davano ormai per fatta la trattativa con Sarri al punto di parlare di incontro per le firme del contratto.