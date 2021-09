TABELLA - Un'altra freccia per Spalletti: Ounas sfiora i 34 km/h nello sprint

Imprendibile Adam Ounas per la difesa bianconera nella vittoria di ieri del Napoli contro la Juventus. I guizzi dell'attaccante azzurro nella ripresa hanno messo in crisi la retroguardia di Allegri. In un scatto sulla fascia destra che è valso un calcio d'angolo per il Napoli, l'algerino ha toccato una velocità di punta da record. Come certificano i dati ufficiali della Lega, Ounas ha raggiunto la velocità di 33,99 km/h, risultando per distacco il più veloce sul terreno di gioco.