Tanti auguri Rafa: compie 60 anni l'allenatore della svolta europea

Compie 60 anni oggi Rafa Benitez, allenatore del Napoli dal 2013 al 2015. Due stagioni intense, per Rafa, che in azzurro ha portato grandi campioni - Callejon, Albiol, Mertens, Higuain, Reina - e ha trionfato con una Coppa Italia e la famosa Supercoppa di Doha del 2014. Oggi allena il Dalian in Cina, la squadra di Hamsik. Un allenatore che ha scritto la storia del Napoli, tra critiche ed elogi, e che difficilmente verrà dimenticato. Ma anche un signore che ha dato tanto alla città e ha fatto crescere il club con la sua cultura ed esperienza internazionale.