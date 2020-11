Tevez sotto shock per la morte di Diego, domani non andrà in campo

Carlos Tevez, attaccante del Boca Junioris, domani non sarà del match contro il Newell’s in campionato. L'attaccante argentino non è stato convocato dal tecnico Miguel Russo perché troppo colpito dalla morte di Diego Armando Maradona. Carlito, attaccatissimo Diego come testimoniò con un bacio sulle labbra del 'Diez', era già molto provato per le condizioni di salute del padre. L'ex attaccante del City e della Juve probabilmente tornerà in campo per il prossimo mercoledì, quando il Boca dovrà affrontare la super sfida contro l’Internacional in Copa Libertadores. Ieri mattina, al Centro tecnico di casa, tutti i calciatori del Boca hanno reso omaggio a Maradona con un minuto di silenzio prima dell’abituale allenamento. Tevez aveva diretto la celebrazione' dopo aver presenziato all’ultimo saluto per Diego a Buenos Aires qualche ora prima.